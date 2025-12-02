Логотип РИА URA.RU
Телебашню в Перми подсветят в честь необычного праздника

Телебашню в Перми 5 декабря подсветят в честь волонтеров
02 декабря 2025 в 15:00
С 17:00 до 00:00 конструкция будет освещена оранжевым цветом

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главная телебашня Перми 5 декабря включит специальную архитектурно-художественную подсветку, приуроченную ко Дню добровольца (волонтера). С 17:00 до 00:00 конструкция будет освещена оранжевым цветом.

«День добровольца был учрежден указом Президента РФ в 2017 году для привлечения внимания общества к волонтерской деятельности — безвозмездной помощи на благо людей и государства. Праздник призван подчеркнуть значимый вклад добровольцев в решение социально важных задач, а также способствовать дальнейшему развитию волонтерского движения, вовлечению в него подростков и молодежи, их успешной социализации и воспитанию», — рассказали URA.RU в пресс-службе филиала РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».

В последний раз телебашня в Перми сияла по-особому 4 ноября. Триколор озарил конструкцию в честь государственного праздника — Дня народного единства. 

