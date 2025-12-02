Телебашню в Перми подсветят в честь необычного праздника

«День добровольца был учрежден указом Президента РФ в 2017 году для привлечения внимания общества к волонтерской деятельности — безвозмездной помощи на благо людей и государства. Праздник призван подчеркнуть значимый вклад добровольцев в решение социально важных задач, а также способствовать дальнейшему развитию волонтерского движения, вовлечению в него подростков и молодежи, их успешной социализации и воспитанию», — рассказали URA.RU в пресс-службе филиала РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».