ММК вошел в рейтинг самых научно активных компаний России

ММК занял 13 место в рейтинге наиболее научно активных предприятий России Фото: газета «Магнитогорский металл»

Группа ММК (Челябинская область) вошла в топ-30 наиболее научно активных предприятий страны по версии газеты «Ведомости». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского Металлургического комбината.

«Для нас синергия науки и производства — основа конкурентоспособности производимой продукции, обеспечивающая вклад компании в технологический суверенитет страны. Группа ММК с показателем в 1322 патента заняла в рейтинге 13-е место», — подчеркнули в пресс-службе.

Издание проанализировало патентную активность 400 крупнейших компаний России с выручкой свыше 40 млрд рублей. В итоговый рейтинг вошли 30 лидеров по числу патентов и свидетельств на результаты интеллектуальной деятельности.

В компании отмечают, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки — ключевой инструмент повышения качества продукции, расширения сортамента и развития экологических технологий. В пресс-службе уточнили, что в 2024 году инвестиции компании в научно-исследовательские работы составили 372,8 млн рублей.