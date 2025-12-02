«Чисто франшизная тема»: что известно о бьюти-дискаунтере, закрывшем единственный филиал в Кургане

В Кургане закрылся единственный магазин федеральной сети бьюти-дискаунтеров Фото: Ярослава Махова © URA.RU

В Кургане прекратил работу единственный городской магазин федеральной сети бьюти-дискаунтеров Marafett. Торговая точка на улице Володарского, 57, отработала последний день 1 декабря. Магазин около семи лет обслуживал покупателей в формате дискаунтера-супермаркета товаров для дома, бытовой химии и косметики. URA.RU собрало информацию о сети бьюти-дискаунтеров, чей филиал закрылся в Кургане.

Что представляет собой сеть бьюти-дискаунтеров Marafett

Marafett — федеральная торговая сеть магазинов формата дрогери шаговой доступности. Сеть позиционируется как beauty&home дискаунтер, предлагающий товары повседневного спроса по относительно низким ценам за счет работы с акционными и промо-позициями.

В ассортименте магазинов представлены бытовая химия, косметика, парфюмерия, товары для дома, товары для детей, а также зоотовары. Таким образом, сеть конкурирует как с классическими дрогери-сетями, так и с универсальными дискаунтерами формата «магазин у дома».

По данным компании, Marafett работает на рынке с 2016 года и насчитывает более 200 торговых точек в 10 регионах России. Магазины сети можно встретить как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, а также в торговых центрах и на рынках.

Несмотря на закрытие магазина на улице Володарского в Кургане, сеть Marafett сохраняет присутствие в регионе. В Курганской области продолжают работу пять магазинов сети: в рабочем поселке Каргаполье, городе Петухово, Варгашах и городе Шадринске.

Как появился формат бьюти-дискаунтера Marafett

История создания сети Marafett связана с деятельностью другой сети — «Парфюм-Лидер». В 2015 году у компании накопился значительный объем акционного товара, который приходилось закупать на склад. Существующая сеть не успевала реализовывать эти объемы в рамках привычного формата.

Тогда было принято решение запустить новый формат, ориентированный исключительно на акционную и недорогую продукцию. Так появился проект Marafett, который начал развиваться как отдельная сеть дрогери и бьюти-дискаунтеров.

Владелец сети и права на бренд

Основным владельцем и управляющим сети магазинов Marafett является предприниматель Андрей Коровин из Омска. Правообладателем торговой марки MARAFETT BEAUTY&HOME ДИСКАУНТЕР выступает ООО «П-Л недвижимость». Компания зарегистрировала этот бренд в июле 2021 года, исключительное право на товарный знак действует до 21 мая 2030 года.

Коровин сделал ставку на франчайзинговую модель развития. Сеть изначально создавалась как франшизный проект, что позволило ей относительно быстро расширять географию присутствия, не вкладываясь напрямую в открытие каждого отдельного магазина.

Компания устанавливает единые стандарты для всех точек, включая ценообразование, ассортимент и оформление торговых залов. Франчайзи получают продукцию напрямую от компании, что исключает внутреннюю конкуренцию между точками и позволяет централизованно управлять скидками и акциями. В СМИ Коровин ранее заявлял, что лично принимает ключевые решения относительно ассортимента и стратегии развития сети

За счет единых условий поставок и маркетинга Marafett позиционируется именно как бьюти-дискаунтер с упором на низкую цену и постоянные акции. Это отличает сеть от классических парфюмерно-косметических супермаркетов, ориентированных на более широкий ценовой сегмент.

Последний день работы Marafett в Кургане

1 декабря магазин Marafett в Кургане работал последний день. После этой даты филиал федеральной сети на улице Володарского прекратил деятельность.

Супермаркет занимал помещение, где ранее, около трех лет, находился парфюмерный супермаркет «Пальмира». Затем примерно семь лет по этому адресу функционировал именно Marafett, предлагая жителям Кургана ассортимент товаров повседневного спроса по формату «магазин у дома».

Помещение бывшего магазина уже выставлено в аренду

Помещение под бывший супермаркет Marafett было выставлено на аренду. Объявление о сдаче нежилого помещения площадью 156 квадратных метров разместили на одном из популярных сайтов объявлений. Согласно описанию, площадь торгового зала составляет 111 квадратных метров. Остальное пространство занимают подсобные помещения. Арендодатель указывает ставку 120 тысяч рублей в месяц плюс оплата коммунальных услуг.

Помещение располагается в цокольном этаже и имеет отдельный вход с улицы. В объявлении отмечено, что выполнена чистовая отделка, что позволяет новому арендатору достаточно быстро открыть торговую точку, офис или иной коммерческий проект.