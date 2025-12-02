Мир на поколения и критика Европы: о чем Песков заявил перед визитом Путина в Индию
Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине и поблагодарил Индию за вовлеченность
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел специальный брифинг для ведущих индийских СМИ накануне государственного визита Владимира Путина в Нью-Дели. Основными темами стали мирные инициативы США по Украине, жесткая критика политики Европы и дальнейшее углубление стратегического партнерства с Индией. О чем рассказал официальный представитель Кремля.
Встреча Путина и Уиткоффа — важный шаг к миру
Ключевым событием ближайших часов Песков назвал запланированную в Москве встречу Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Эта встреча позиционируется как важный шаг на пути к мирному урегулированию украинского конфликта.
По словам Пескова, Уиткофф прибыл в Москву после двух недель интенсивных консультаций с украинской стороной во Флориде, в ходе которых прорабатывался мирный план администрации президента США Дональда Трампа. На встрече с Путиным планируется обсудить понимания, достигнутые между Вашингтоном и Киевом. Москва высоко оценивает эти мирные усилия США и подчеркивает, что целью является не временное перемирие, а урегулирование вопросов безопасности «на многие поколения вперед».
Позиция России по Украине и СВО
Отвечая на вопросы журналистов, Песков вновь четко обозначил российские условия. Россия остается открытой к мирным переговорам, но любое соглашение не должно противоречить целям РФ, которые были поставлены в рамках спецоперации. При этом Кремль жестко раскритиковал текущую позицию Европы, заявив, что она «говорит только о войне до последнего украинца» и рассматривает возможность конфискации замороженных российских активов, что Москва считает неприемлемым. Отсутствие диалога с европейскими странами Песков назвал «самой большой проблемой», поскольку без общения невозможно понять взаимные позиции.
Санкции, экономика и информационное противостояние
Песков в очередной раз охарактеризовал западные санкции, в частности против нефтяного сектора, как незаконные с точки зрения международного права, поскольку они не санкционированы Советом Безопасности ООН. Он заверил, что Россия, обладая «глубоким опытом» работы в таких условиях, делает все возможное для обеспечения бесперебойной торговли, в том числе энергоносителями.
Кроме того, была затронута тема конкуренции. Песков отметил, что немногие могут сравниться с Россией в экспорте оборонной продукции, что вынуждает некоторых конкурентов прибегать к нечестным методам. Он также осудил использование западных платежных систем в качестве инструмента политического давления, указав на необходимость создания новых, независимых финансовых механизмов.
Стратегическое партнерство с Индией
Представитель Кремля также высказался об экономических отношениях с Индией в целом. Он отдельно подчеркнул, что Москва высоко ценит дружественную позицию и готовность Нью-Дели внести вклад в поиск мирного решения украинского конфликта. Песков подчеркнул, что отношения между странами основаны на историческом партнерстве и общем видении мира, построенного на принципах равенства.
Песков заявил, что, несмотря на попытки «некоторых стран и объединений» помешать развитию российско-индийской торговли, обе стороны должны ориентироваться на собственные национальные интересы. Он отметил также, что на встрече лидеры России и Индии будут обсуждать вопросы сотрудничества в сфере бизнеса с акцентом на то, как не допустить вмешательства со стороны.
