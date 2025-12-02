Мир на поколения и критика Европы: о чем Песков заявил перед визитом Путина в Индию

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине и поблагодарил Индию за вовлеченность Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел специальный брифинг для ведущих индийских СМИ накануне государственного визита Владимира Путина в Нью-Дели. Основными темами стали мирные инициативы США по Украине, жесткая критика политики Европы и дальнейшее углубление стратегического партнерства с Индией. О чем рассказал официальный представитель Кремля.

Встреча Путина и Уиткоффа — важный шаг к миру

Ключевым событием ближайших часов Песков назвал запланированную в Москве встречу Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Эта встреча позиционируется как важный шаг на пути к мирному урегулированию украинского конфликта.

По словам Пескова, Уиткофф прибыл в Москву после двух недель интенсивных консультаций с украинской стороной во Флориде, в ходе которых прорабатывался мирный план администрации президента США Дональда Трампа. На встрече с Путиным планируется обсудить понимания, достигнутые между Вашингтоном и Киевом. Москва высоко оценивает эти мирные усилия США и подчеркивает, что целью является не временное перемирие, а урегулирование вопросов безопасности «на многие поколения вперед».

Позиция России по Украине и СВО

Отвечая на вопросы журналистов, Песков вновь четко обозначил российские условия. Россия остается открытой к мирным переговорам, но любое соглашение не должно противоречить целям РФ, которые были поставлены в рамках спецоперации. При этом Кремль жестко раскритиковал текущую позицию Европы, заявив, что она «говорит только о войне до последнего украинца» и рассматривает возможность конфискации замороженных российских активов, что Москва считает неприемлемым. Отсутствие диалога с европейскими странами Песков назвал «самой большой проблемой», поскольку без общения невозможно понять взаимные позиции.

Санкции, экономика и информационное противостояние

Песков в очередной раз охарактеризовал западные санкции, в частности против нефтяного сектора, как незаконные с точки зрения международного права, поскольку они не санкционированы Советом Безопасности ООН. Он заверил, что Россия, обладая «глубоким опытом» работы в таких условиях, делает все возможное для обеспечения бесперебойной торговли, в том числе энергоносителями.

Кроме того, была затронута тема конкуренции. Песков отметил, что немногие могут сравниться с Россией в экспорте оборонной продукции, что вынуждает некоторых конкурентов прибегать к нечестным методам. Он также осудил использование западных платежных систем в качестве инструмента политического давления, указав на необходимость создания новых, независимых финансовых механизмов.

Стратегическое партнерство с Индией

Представитель Кремля также высказался об экономических отношениях с Индией в целом. Он отдельно подчеркнул, что Москва высоко ценит дружественную позицию и готовность Нью-Дели внести вклад в поиск мирного решения украинского конфликта. Песков подчеркнул, что отношения между странами основаны на историческом партнерстве и общем видении мира, построенного на принципах равенства.