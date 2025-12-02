Продвижение велось с двух направлений Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены бои за населенный пункт Доброполье в Запорожской области и его последующее занятие российскими военнослужащими. Ролик демонстрирует действия подразделений группировки войск «Восток».

«Военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Доброполье в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства. Российские подразделения продвинулись вдоль правого берега реки Гайчур. Военные последовательно зачищали междуречье в своей полосе ответственности, расширяя контролируемую территорию и вытесняя противника с занятых им рубежей.

Одним из ключевых результатов наступления стал выход российских подразделений к крупному оборонительному узлу противника общей площадью более 18 квадратных километров. Узел включал противотанковый ров, заграждения из тетраэдров, а также взрывные и невзрывные барьеры. Продвижение группировки «Восток» велось с двух направлений. Такой маневр российских сил лишил противника путей отхода и флангового маневра, что вынудило его оставить часть подготовленных укреплений без попытки организовать полноценную оборону. По данным ведомства, в ходе боевых действий в районе населенного пункта противник потерял более 15 единиц военной техники.

