Минобороны показало кадры освобождения Доброполья. Видео
Продвижение велось с двух направлений
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены бои за населенный пункт Доброполье в Запорожской области и его последующее занятие российскими военнослужащими. Ролик демонстрирует действия подразделений группировки войск «Восток».
«Военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Доброполье в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства. Российские подразделения продвинулись вдоль правого берега реки Гайчур. Военные последовательно зачищали междуречье в своей полосе ответственности, расширяя контролируемую территорию и вытесняя противника с занятых им рубежей.
Одним из ключевых результатов наступления стал выход российских подразделений к крупному оборонительному узлу противника общей площадью более 18 квадратных километров. Узел включал противотанковый ров, заграждения из тетраэдров, а также взрывные и невзрывные барьеры. Продвижение группировки «Восток» велось с двух направлений. Такой маневр российских сил лишил противника путей отхода и флангового маневра, что вынудило его оставить часть подготовленных укреплений без попытки организовать полноценную оборону. По данным ведомства, в ходе боевых действий в районе населенного пункта противник потерял более 15 единиц военной техники.
Ранее сообщалось, что на красноармейском (покровском) направлении официально подтвержден переход под контроль российских сил города Красноармейск. Этот населенный пункт рассматривался как ключевое звено в системе обороны ВСУ на территории ДНР и имел первостепенное стратегическое значение.
