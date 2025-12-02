Террористов, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, ждет новое обвинение

Арестантов будут судить за побег и кражу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Арестанты Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предстанут перед судом по делу о побеге из СИЗО-1 в Екатеринбурге, а также краже имущества в садоводческом товариществе. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура города Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух осужденных, обвиняемых по ч. 2 ст. 313 УК РФ и п. „а“ ч. 3 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

Ночью 1 сентября 2025 года обвиняемые покинули СИЗО и скрылись, в поисках было задействовано свыше 270 полицейских. Не позднее 7 сентября они прибыли на территорию одного из садоводческих товариществ недалеко от Екатеринбурга. Там мужчины повредили датчики движения, через окно проникли в жилой дом и похитили имущество на сумму свыше 7,1 тысячи рублей, распорядившись им по своему усмотрению.

Мужчин будут судить по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище). Дату первого судебного заседания определит Верх-Исетский районный суд.

Ранее за побег из СИЗО-1 с Черепанова* и Корюкова** потребовали 727,8 тысячи рублей по искам учреждений ФСИН. Оба фигуранта с весны 2023 года находились под стражей по делу о попытке поджога военкомата в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. По версии следствия, парней якобы завербовали сотрудники ВСУ, а за поджог им предложили 40 тысяч рублей.

*Александр Черепанов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга