Российские военные взяли под контроль Красноармейск ДНР и продолжают зачистку города от ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноармейске боевики ВСУ переодевались в женскую одежду, чтобы замаскироваться. Об этом сообщает новостной telegram-канал.

«Мирного населения очень много в Красноармейске. Были случаи, что боевики ВСУ переодевались в женскую одежду и передвигались по городу», — рассказал командир роты российских вооруженных сил в эксклюзивном видео-интервью telegram-каналу «Звезда». Российские военные сопровождали мирных граждан, которые покидали Красноармейск. В это время ВСУ наносили удары по гражданскому населению.