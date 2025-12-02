Украинские боевики маскировались под женщин в Красноармейске. Видео
Российские военные взяли под контроль Красноармейск ДНР и продолжают зачистку города от ВСУ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Красноармейске боевики ВСУ переодевались в женскую одежду, чтобы замаскироваться. Об этом сообщает новостной telegram-канал.
«Мирного населения очень много в Красноармейске. Были случаи, что боевики ВСУ переодевались в женскую одежду и передвигались по городу», — рассказал командир роты российских вооруженных сил в эксклюзивном видео-интервью telegram-каналу «Звезда». Российские военные сопровождали мирных граждан, которые покидали Красноармейск. В это время ВСУ наносили удары по гражданскому населению.
После освобождения Красноармейска российские военные продолжают зачистку города от группировок ВСУ. Вместе с этим осуществляется эвакуация мирных жителей, которые прячутся в подвалах зданий. Освобождение Красноармейска открывает путь к Краматорску и Славянску ДНР.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
