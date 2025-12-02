Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Украинские боевики маскировались под женщин в Красноармейске. Видео

ВСУ маскировались под женщин во время боев в Красноармейске
02 декабря 2025 в 15:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Российские военные взяли под контроль Красноармейск ДНР и продолжают зачистку города от ВСУ

Российские военные взяли под контроль Красноармейск ДНР и продолжают зачистку города от ВСУ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноармейске боевики ВСУ переодевались в женскую одежду, чтобы замаскироваться. Об этом сообщает новостной telegram-канал.

«Мирного населения очень много в Красноармейске. Были случаи, что боевики ВСУ переодевались в женскую одежду и передвигались по городу», — рассказал командир роты российских вооруженных сил в эксклюзивном видео-интервью telegram-каналу «Звезда».  Российские военные сопровождали мирных граждан, которые покидали Красноармейск. В это время ВСУ наносили удары по гражданскому населению. 

После освобождения Красноармейска российские военные продолжают зачистку города от группировок ВСУ. Вместе с этим осуществляется эвакуация мирных жителей, которые прячутся в подвалах зданий. Освобождение Красноармейска открывает путь к Краматорску и Славянску ДНР. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал