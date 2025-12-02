Экс-депутат Рады оценил вероятность ухода Зеленского в течение недели

Вероятность, что Зеленский уйдет в отставку в ближайше дни крайне мала, считает Олейник Фото: Официальный сайт президента Украины

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что вероятность добровольного ухода президента Украины Владимира Зеленского в ближайшую неделю крайне мала. Он отметил, что Зеленский рискует своей безопасностью, если сам откажется от власти.

«Европейские партнеры настаивают, чтобы он никуда не уходил, и вот в этом контексте процент, что он сам уйдет в отставку, очень маленький. Тогда он не нужен будет Трампу, потеряет тех, кто хочет его руками максимально удержать ситуацию. Главный для Зеленского вопрос сегодня — не план мира, не планы Трампа, не безопасность Украины, а его личная безопасность, чтобы не было преследования после его ухода. И, понятно, чтобы он не потерял то, что награбил», — сказал Олейник в интервью изданию «Абзац».

По словам бывшего депутата, Израиль и Великобритания могли бы принять Зеленского в случае его бегства. А Франция с Германией наоборот, испытывают внутренние проблемы, поэтому вряд ли захотят вовлекаться в судьбу президента Украины.

Ранее на Украине прозвучало заявление, что Зеленскому якобы отдано распоряжение подать в отставку уже на текущей неделе на фоне коррупционного скандала в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, однако он не уточнил источник этих сведений. По словам парламентария, Зеленский уже получал аналогичное требование о сложении полномочий в мае 2025 года, однако тогда он его проигнорировал. Дмитрук выразил уверенность, что и сейчас глава государства будет максимально затягивать процесс возможной отставки.