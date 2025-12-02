Госдума одобрила продление антисанкционных полномочий правительства
02 декабря 2025 в 15:07
Фото: © URA.RU
Государственная дума на пленарном заседании во вторник единогласно одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий продление на 2026 год полномочий правительства по принятию решений, направленных на противодействие санкционному давлению. Трансляция заседания ведется на официальном сайте ведомства.
