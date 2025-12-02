Тюменские чиновники требуют снести мечеть, рядом с которой стоял незаконный памятник жене хана Кучума

Чиновники обратились с требованием о сносе мечети и других зданий комплекса «Искер» в Арбитражный суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Тобольского района (Тюменская область) обратилась в суд с требованием о сносе мечети и остальных зданий историко-мемориального комплекса «Искер». Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила председатель Совета РТОО «Наследие» по Тюменской области Луиза Шамсутдинова. Ранее она же стала инициатором установки незаконного памятника жене Хана Кучума Сузге Ханым.

«Администрация Тобольского района требует снести все построенное. 27 ноября администрация обратилась в Арбитражный суд с иском о сносе. С 2007 года по август 2025 года была аренда земли, согласованы проекты, документы, получено разрешение на строительство. Введены объекты и оформлены незавершенные — мечеть и памятный знак. До конца аренды несколько раз администрация отказывала во вводе Мечети Искерской. Аренду администрация не продлила, в собственность землю не продала. Решила обратиться в суд с исковым требованием снести все, что есть», — написала Шамсутдинова в соцсети «ВКонтакте».

В картотеке Арбитражного суда указано, что администрация Тобольского района требует снести подстанцию, мечеть (в документах указана, как объект незавершенного строительства из блоков с кирпичной облицовкой) и чайхану, а также контрольно-пропускной пункт. На здания наложен запрет регистрационных действий. Заседание суда по делу о сносе построек комплекса «Искер» назначено на 24 декабря.

В пресс-службу администрации Тобольского района направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В июне стало известно о том, что в Тобольском районе хотят установить памятник Сузге Ханым. Согласно приданиям и легендам, она была женой Хана Кучума и ярой противницей освоения Сибири русскими. Автор проекта Луиза Шамсутдинова не стала согласовать монумент с властями. После того как об этом стало известно СМИ и СПЧ, чиновники вмешались в ситуацию и процесс установки памятника был остановлен.