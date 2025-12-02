В ХМАО первокурсник облапошил пенсионерок на полтора миллиона рублей
Студент из Нягани помогал аферистам обманывать бабушек
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) силовики задержали студента колледжа, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Югре.
«Первокурсник колледжа Нягани задержан полицией Югры за помощь в хищении для аферистов свыше 1,5 млн рублей», — рассказали в полиции. Студент нашел работу курьера для мошенников в мессенджере. По указанию кураторов он приезжал в Сургут, где забирал у обманутых пенсионерок, попавшихся на удочку «Ваш родственник попал в ДТП», деньги. В общей сложности три женщины потеряли полтора миллиона рублей.
Эту сумму он перевел на указанные нанимателем банковские счета, оставив себе в качестве вознаграждения 160 тысяч рублей. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, расследование дела продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что мошенники регулярно пытаются обманывать жителей Югры, вынуждая отдавать им деньги. Рассказали, какие уловки используют преступники и как не попасться на их крючок.
