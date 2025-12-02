У курганских мусульман появился новый председатель общины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области избрали нового председателя городской религиозной организации мусульман. Главой общины в ходе отчетно-выборного собрания был назначен Кузур Давлетов — предприниматель и меценат. О том, что известно о биографии и карьере нового руководителя — в материале корреспондента URA.RU.

Биография и карьера

Кузур Давлетов стал главой общины курганских мусульман Фото: ВКонтакте/Казахи России

Давлетов Кузур Саликович родом из Петуховского района Курганской области. Он занимается бизнесом, связанным с развитием сельского хозяйства. Является главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). Также он возглавляет сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив «Единство».

Предприниматель — участник многих казахских форумов и курултаев, оказал большую помощь при строительстве Соборной мечети Кургана. Верующие знают Давлетова как человека дела, который мало говорит, но много делает. Также мужчину ценят за его организаторские способности.

Выборы нового главы