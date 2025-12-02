ВТБ нашел двух покупателей на свою долю в аэропорту «Пулково»
Сейчас по сделке идет стадия комплексной проверки
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Доля ВТБ в аэропорту «Пулково» привлекла интерес сразу двух потенциальных покупателей. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин.
«Долей в аэропорту интересуются два известных всем товарища, которые владеют уже значительным количеством аэропортов», — сказал Костин в кулуарах форума «Россия зовет!». Сейчас по сделке идет стадия комплексной проверки (due diligence).
Глава ВТБ также сообщил, что по активу ранее поступало и третье предложение. Однако оно предполагало не прямую покупку доли, а объединение активов и, по сути, вхождение ВТБ в некую более крупную группу в статусе миноритарного акционера. Предложение, связанное с консолидацией и совместным владением, ВТБ уже отклонил.
Ранее ВТБ получил от Банка России одобрение на проведение второй специальной реорганизации, в рамках которой с баланса кредитной организации будут выведены активы и обязательства, замороженные в связи с санкциями, на сумму порядка 900 млн долларов (около 70 млрд рублей). Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов. По его оценке, процедура вывода активов должна быть завершена до конца 2025 года, предположительно 12 декабря.
