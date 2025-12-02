ВТБ нашел двух покупателей на свою долю в аэропорту «Пулково»

Сейчас по сделке идет стадия комплексной проверки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Доля ВТБ в аэропорту «Пулково» привлекла интерес сразу двух потенциальных покупателей. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин.

«Долей в аэропорту интересуются два известных всем товарища, которые владеют уже значительным количеством аэропортов», — сказал Костин в кулуарах форума «Россия зовет!». Сейчас по сделке идет стадия комплексной проверки (due diligence).

Глава ВТБ также сообщил, что по активу ранее поступало и третье предложение. Однако оно предполагало не прямую покупку доли, а объединение активов и, по сути, вхождение ВТБ в некую более крупную группу в статусе миноритарного акционера. Предложение, связанное с консолидацией и совместным владением, ВТБ уже отклонил.

