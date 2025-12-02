Логотип РИА URA.RU
В Европе разгорается скандал вокруг дипслужбы ЕС: ее подозревают в нецелевом использовании средств

Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС
02 декабря 2025 в 15:27
Обыски прошли в рамках расследования дела о незаконном использовании государственных средств ЕС

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (ЕСВД), расположенной в Брюсселе. По данным портала Euractiv, ее подозревают в нецелевом использовании средств Евросоюза.

«Бельгийская полиция во вторник провела обыски в дипломатической представительстве ЕС в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС», — сообщает Euractiv. По данным портала, ранним утром по всей территории Бельгии прошли полицейские рейды.

Сотрудники полиции изъяли документы и задержали трех человек для допроса. Их подозревают в мошенничестве при проведении закупок, коррупции и уголовном конфликте интересов. Расследование касается расходования средств ЕС в 2021–2022 годах ЕСВД и Колледжем Европы в Брюгге (престижная школа послевузовского образования для еврократов).

Следствие проверяет, имело ли учебное заведение или его представители доступ к конфиденциальной информации о публичном тендере на финансирование новой Дипломатической академии ЕС в Брюгге. Эта программа обучения европейских дипломатов финансируется за счет ЕСВД. Особое внимание было уделено покупке Колледжем в 2022 году здания в Брюгге за 3,2 млн евро, в котором размещают слушателей академии.

После объявления тендера учреждение получило 654 тысяч евро финансирования, уточняют источники портала. В операции участвовали бельгийская федеральная полиция, Генеральная прокуратура ЕС (EPPO) и Управление ЕС по борьбе с мошенничеством (OLAF). По данным Euractiv, пока никому официально не предъявлены обвинения.

