Экс-режиссер «Орла и решки», воевавший за ВСУ, убит в зоне СВО

Василий Хомко погиб 2 октября 2025 года Фото: Instagram / spivakgalyna (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший режиссер украинского шоу «Орел и решка» Василий Хомко, который воевал за ВСУ, погиб на фронте. Об этом сообщили его супруга Галина Спивак и сестра Алена Хомко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Вася погиб. 2 октября 2025 года», — написала Алена Хомко. Отмечается, что ему было 45 лет. Он присоединился к ВСУ в марте 2022 года. И в последнее время служил в зоне боевых действий. В начале октября семья получила сообщение о том, что Василий пропал без вести.