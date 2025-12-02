Экс-режиссер «Орла и решки», воевавший за ВСУ, убит в зоне СВО
Василий Хомко погиб 2 октября 2025 года
Фото: Instagram / spivakgalyna (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Бывший режиссер украинского шоу «Орел и решка» Василий Хомко, который воевал за ВСУ, погиб на фронте. Об этом сообщили его супруга Галина Спивак и сестра Алена Хомко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Вася погиб. 2 октября 2025 года», — написала Алена Хомко. Отмечается, что ему было 45 лет. Он присоединился к ВСУ в марте 2022 года. И в последнее время служил в зоне боевых действий. В начале октября семья получила сообщение о том, что Василий пропал без вести.
«Орел и решка» — украинское тревел-шоу, запущенное в 2011 году. В шоу двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. В феврале 2022 года телеканал «Пятница» заявил, что вещатель принял решение о прекращении сотрудничества с украинским продакшном программы.
