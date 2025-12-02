Агата Муцениеце родила третьего ребенка
Фото новорожденной дочери актриса пока не публиковала
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Актриса Агата Муцениеце родила третьего ребенка в одном из роддомов Москвы. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Вчера актриса родила девочку в московском роддоме Лапино», — пишет telegram-канал Super. После родов Муцениеце еще не выкладывала фотографий дочери. Свадьба актрисы и музыканта Петра Дранги состоялась в августе. Она прошла в Императорском яхт-клубе.
Агата Муцениеце ведет YouTube-шоу «Догадки Агатки», которое посвящено конспирологическим теориям. В одном из выпусков она рассказала о видеороликах, которые могут подтверждать, что Марк Цукерберг и Джо Байден являются рептилоидами. По словам Агаты на видео заметно, что Цукерберг странно моргает.
