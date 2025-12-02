Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Агата Муцениеце родила третьего ребенка

Агата Муцениеце стала мамой в третий раз
02 декабря 2025 в 15:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Фото новорожденной дочери актриса пока не публиковала

Фото новорожденной дочери актриса пока не публиковала

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Актриса Агата Муцениеце родила третьего ребенка в одном из роддомов Москвы. Об этом сообщают telegram-каналы. 

«Вчера актриса родила девочку в московском роддоме Лапино», — пишет telegram-канал Super. После родов Муцениеце еще не выкладывала фотографий дочери. Свадьба актрисы и музыканта Петра Дранги состоялась в августе. Она прошла в Императорском яхт-клубе.


Агата Муцениеце ведет YouTube-шоу «Догадки Агатки», которое посвящено конспирологическим теориям. В одном из выпусков она рассказала о видеороликах, которые могут подтверждать, что Марк Цукерберг и Джо Байден являются рептилоидами. По словам Агаты на видео заметно, что Цукерберг странно моргает. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал