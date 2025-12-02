«Их надо награждать, а не судить»: адвокаты высказались о приговоре челябинским старателям

По мнению адвокатов, в действиях их подзащитных нет состава престпуления Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Адвокаты Андрей Микрюков и Евгений Верховцев не согласились с приговором Правобережного райсуда Магнитогорска (Челябинская область) в отношении Кирилла Галакцевича и Александра Кузнецова, получивших по четыре года колонии за незаконный оборот драгоценных металлов. По их словам, старателей нужно не судить, а награждать за самый большой найденный клад в истории России.

«Этот клад мог бы дальше находиться в земле многие годы. Галакцевичем и Кузнецовым были найдены крупные самородки, среди которых находился уникальный, крупнейший самородок, найденный в России за последние 180 лет. Его вес составил около 16 килограмм», — заявил адвокат Микрюков в разговоре с URA.RU.

По словам защитников, правоохранительные органы решили, что Галакцевич и Кузнецов производили добычу драгоценных металлов. При этом не было установлено ни одного места добычи. Каких-либо потерпевших по делу нет, ущерба не зафиксировано.

«Наоборот — государство приобрело золота на сумму свыше 400 миллионов рублей. Найдены удивительные экспонаты, которые украсят экспозицию любого музея», — негодует адвокат Верховцев.

Галакцевич и Кузнецов были задержаны в октябре 2024 года. Их обвинили в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере. При обыске у мужчин нашли и изъяли золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 42 килограммов на сумму около 414 млн рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла. Изъятые драгоценные металлы обращены в доход государства.