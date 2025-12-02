Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Интересное

В Екатеринбург спустя шесть лет вернут легендарный фестиваль с рок-звездами

В Екатеринбурге спустя шесть лет проведут фестиваль «Старый Новый Рок»
02 декабря 2025 в 15:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
"Старый Новый Рок" не проводился с 2020 года

«Старый Новый Рок» не проводился с 2020 года

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Легендарный фестиваль «Старый Новый Рок» возрождается в Екатеринбурге спустя шесть лет. Он пройдет 11 января в Ельцин Центре, рассказали URA.RU организаторы.

«Все развивается по спирали. И очень правильно возрождать фестиваль как первое мероприятие, посвященное празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба. И очень правильно провести его на площадке Ельцин Центра. И самое правильное — собраться всем музыкантам вместе», — поделился директор фестиваля Евгений Горенбург.

В год возрождения в экспертный совет войдут лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и другие эксперты. Лучшие группы, прошедшие отбор, смогут выступить на рок-сцене «Ночи музыки» в 2026 году.

Продолжение после рекламы

«Старый Новый Рок» проводился в Екатеринбурге с 2000. Мероприятие объединяло на одной площадке главные имена российского рока и самые яркие молодые команды. В разные годы на сцену выходили Вася Обломов (настоящее имя Василий Гончаров — признан в России иноагентом), Найк Борзов, Нейромонах Феофан, группы «Триагрутрика», «Аффинаж», «Пошлая Молли», «Калинов мост» и другие.

Последний фестиваль прошел в 2020 году. Тогда Горенбург заявлял, что проект изжил себя.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал