В Екатеринбург спустя шесть лет вернут легендарный фестиваль с рок-звездами
«Старый Новый Рок» не проводился с 2020 года
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Легендарный фестиваль «Старый Новый Рок» возрождается в Екатеринбурге спустя шесть лет. Он пройдет 11 января в Ельцин Центре, рассказали URA.RU организаторы.
«Все развивается по спирали. И очень правильно возрождать фестиваль как первое мероприятие, посвященное празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба. И очень правильно провести его на площадке Ельцин Центра. И самое правильное — собраться всем музыкантам вместе», — поделился директор фестиваля Евгений Горенбург.
В год возрождения в экспертный совет войдут лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и другие эксперты. Лучшие группы, прошедшие отбор, смогут выступить на рок-сцене «Ночи музыки» в 2026 году.
«Старый Новый Рок» проводился в Екатеринбурге с 2000. Мероприятие объединяло на одной площадке главные имена российского рока и самые яркие молодые команды. В разные годы на сцену выходили Вася Обломов (настоящее имя Василий Гончаров — признан в России иноагентом), Найк Борзов, Нейромонах Феофан, группы «Триагрутрика», «Аффинаж», «Пошлая Молли», «Калинов мост» и другие.
Последний фестиваль прошел в 2020 году. Тогда Горенбург заявлял, что проект изжил себя.
