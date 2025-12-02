Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Тюмени упали цены на аренду квартир

В Тюмени стоимость аренды однокомнатной квартиры упала на 2,4%
02 декабря 2025 в 15:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
При этом выросла цена аренды «трешек»

При этом выросла цена аренды «трешек»

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени упали цены на аренду квартир — «однушки» подешевели на 2,4%, а «двушки» на 0,7%. Такая информация указана на сайте «МИР КВАРТИР».

«Тюмень. Ставки аренды квартир в городах РФ. Однокомнатная — 27 477 рублей в месяц (-2,4%), двухкомнатная — 36 426 рублей в месяц (-0,7%), трехкомнатная — 47 399 рублей (+0,2%)», — указано в журнале.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени впервые за несколько месяцев средняя стоимость готовой квартиры уменьшилась до 7,71 миллиона рублей. Снижение отмечается на уровне 0,8%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал