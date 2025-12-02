При этом выросла цена аренды «трешек» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени упали цены на аренду квартир — «однушки» подешевели на 2,4%, а «двушки» на 0,7%. Такая информация указана на сайте «МИР КВАРТИР».

«Тюмень. Ставки аренды квартир в городах РФ. Однокомнатная — 27 477 рублей в месяц (-2,4%), двухкомнатная — 36 426 рублей в месяц (-0,7%), трехкомнатная — 47 399 рублей (+0,2%)», — указано в журнале.