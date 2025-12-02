В Тюмени упали цены на аренду квартир
В Тюмени стоимость аренды однокомнатной квартиры упала на 2,4%
02 декабря 2025 в 15:38
При этом выросла цена аренды «трешек»
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени упали цены на аренду квартир — «однушки» подешевели на 2,4%, а «двушки» на 0,7%. Такая информация указана на сайте «МИР КВАРТИР».
«Тюмень. Ставки аренды квартир в городах РФ. Однокомнатная — 27 477 рублей в месяц (-2,4%), двухкомнатная — 36 426 рублей в месяц (-0,7%), трехкомнатная — 47 399 рублей (+0,2%)», — указано в журнале.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени впервые за несколько месяцев средняя стоимость готовой квартиры уменьшилась до 7,71 миллиона рублей. Снижение отмечается на уровне 0,8%.
