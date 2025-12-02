В Перми женщина убила двух подростков угарным газом

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный отдел по Кировскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 51‑летней пермячки. Женщине инкриминируется причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«По данным следствия, обвиняемая без соответствующего разрешения смонтировала в кухне своей квартиры газовый проточный водонагреватель, не обеспечив необходимые меры безопасности при его эксплуатации. 13 июня 2025 года она уехала за город, будучи осведомленной о том, что в квартире останутся несовершеннолетние, не обученные правилам пользования газовым оборудованием», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.

Как установлено, на следующий день в результате неправильной эксплуатации водонагревателя и при закрытых окнах в помещении произошло накопление угарного газа, концентрация которого превысила предельно допустимые нормы. В результате отравления двое подростков 2007 и 2010 годов рождения скончались на месте. Еще двое детей, родившихся в 2011 году, были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

