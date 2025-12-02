На курорте «Притяжение» в Магнитогорске открылся термальный комплекс

В Магнитогорске открыли термальный комплекс Фото: фото Сергей Петруша

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, в городском курорте «Притяжение» открылся термальный комплекс «Магия тепла». Он может вместить порядка четырех тысяч человек в день, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

«Термальный комплекс включает 13 бань и саун. В их числе рубленная русская баня площадью 60 квадратных метров, паровая, гималайская, хвойная, „Прованские травы“, а также две финские сауны и хаммам», — уточнили в пресс-службе предприятия. Также в комплексе предусмотрен зал для йоги и пилатеса, организованы различные виды массажа, грязелечение и спа-процедуры.

Инициатором создания и основным инвестором комплекса выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Термы могут посетить более миллиона человек в год. Новый объект органично встроен в инфраструктуру курорта «Притяжение». Строительство термального комплекса было завершено в сжатые сроки — чуть более чем за год. Генеральным подрядчиком при возведении выступила магнитогорская компания «Прокатмонтаж».

Площадь застройки комплекса превышает 6 тыс. кв. метров. В аквазоне размещены четыре бассейна общей площадью около 1,5 тыс. кв. метров. Среди них — один из крупнейших открытых бассейнов на Урале площадью почти 600 кв. м и глубиной 1,4 м, оборудованный спа-зоной и гидромассажем, прямоугольный бассейн формата «инфинити», детский бассейн с разнообразными водными аттракционами. Внутри здания расположен еще один бассейн для взрослых с гидромассажными ваннами, гейзерами и отдельной зоной отдыха. Вода во всех чашах проходит шесть ступеней очистки и поддерживается при температуре 35–40 градусов.

Термальный комплекс соединен отапливаемым переходом со спа-отелем, в котором предусмотрен 41 номер различной категории — от стандартных до бизнес-класса и апартаментов. Это позволяет гостям попадать в бассейны и сауны, не выходя на улицу.

В день открытия новый объект курорта «Притяжение» посетили председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников и гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Делегация осмотрела аквазону, банный комплекс и спа-отель.