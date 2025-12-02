Кировский район стал тылом Екатеринбурга в годы войны: история его создания

Кировский район основали в годы Великой Отечественной войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кировский район Екатеринбурга официально появился на карте города в 1943 году и за несколько десятилетий превратился из промышленной окраины в один из ключевых научно-промышленных узлов Урала. URA.RU вспоминает, как создавался Кировский район, открывая серию публикаций об истории уральской столицы.

Основание района

Необходимость в новом районе возникла из-за роста промышленности в годы Великой Отечественной войны. В апреле 1943 года Свердловский горисполком принял решение организовать три новых района, один из которых оказался Кировским. После утверждения этого решения Президиумом Верховного Совета РСФСР 25 июня 1943 года и последующего постановления горсовета район был официально образован.

На момент основания Кировский район занимал 38 квадратных километров. В нем проживало около 50 тысяч человек, жилая площадь составляла 158,8 тысячи квадратных метров. Здесь работали 14 промышленных предприятий, восемь школ, 12 детсадов, больница и несколько поликлиник.

Первые поселения и Вознесенская горка



Если официальное образование Кировского района состоялось в XX веке, то освоение территории началось еще в 30‑е годы XVIII века. На тогдашней Вознесенской горке загородный дом построил один из основателей Екатеринбурга Василий Татищев. В 1792 году на этом месте началось строительство церкви Вознесения Христова, которое длилось порядка ста лет.

В XIX веке застроена была только небольшая часть территории у городской плотины, а массовое развитие района началось лишь на рубеже 1920–1930-х годов — со строительством Пионерского поселка и ВТУЗ-городка.

Как Кировский район стал военным тылом на Урале

В годы войны на территории района разместили восемь государственных предприятий союзного и республиканского значения, которые восстановили и эвакуировали из других регионов СССР, были еще четыре предприятия местного значения. Среди эвакуированных в Свердловск был Уральский электромеханический завод, выпускавший изделия для авиации в Санкт-Петербурге.



В этот список также входит ЗАО НПО «Вектор», который работает на Урале с 1941 года. При этом его история восходит к механической мастерской Главного штаба, основанной в 1811-м в культурной столице.

Развитие научных центров в промышленном районе

Уже в 1943 году здесь работали Уральский индустриальный институт (сейчас УГТУ-УПИ), Уральский филиал Академии наук СССР и несколько профильных НИИ. К 1948 году филиал Академии наук объединял 35 научно-исследовательских институтов, обслуживавших предприятия Свердловской области и других регионов страны.

К началу 1966 года в Кировском районе было сосредоточено 23 НИИ и проектных института, четыре вуза, включая крупнейший в стране Уральский политехнический институт.

Жилищный рывок



Уже в 1970–1975 годах в Кировском районе ввели в эксплуатацию 544 тысячи квадратных метров жилья, 30 предприятий общепита, восемь объектов бытового обслуживания. За это же время были построены 10 детсадов, две школы на 1176 мест каждая, площадь Советской Армии, транспортная развязка по улицам Блюхера — Шефская и подземный переход на пересечении проспекта Ленина и улицы Восточной.

Появление транспортного каркаса района

В 1970–1971 годах в районе построили троллейбусную линию от центра города до остановки «Академическая». Стройка стала «народной» — за участки линии отвечали 30 трудовых коллективов предприятий. В 1998 году троллейбусную сеть расширили линией по улицам Комсомольская, Данилы Зверева, Сулимова и Смазчиков. В 2008 году новый путепровод связал Пионерский поселок с центром города.

