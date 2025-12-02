Хотите денег — повысьте зарплаты: власти придумали, как довести Тюмень до нужного показателя

Уровень средней зарплаты хотят поднять при помощи получателей субсидий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области уже несколько лет уровень средней заработной платы находится ниже среднероссийского показателя. Для изменения ситуации правительство хочет сподвигнуть получателей субсидий из областного бюджета платить своим сотрудникам заработную плату не ниже определенного уровня. В ином случае поддержку они не получат. Информация опубликована на сайте региональных властей.

«С 2021 года в Тюменской области наблюдается отставание уровня средней заработной платы от среднероссийского уровня, с ежегодным увеличением данного разрыва. В целях сокращения отставания предлагается установить для участников отбора требование в части размера среднемесячной заработной платы работников», — говорится в проекте документов.

Речь идет о выделении субсидий из бюджета. На них компании могут покрывать часть своих затрат. К примеру, на лизинг, приобретение необходимых материалов, аренду помещений и оборудования и прочие.

