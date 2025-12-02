Обломки БПЛА упали в Ленинградской области
02 декабря 2025 в 15:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Лужском районе Ленинградской области на месте падения обломков после утренней атаки беспилотников работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал