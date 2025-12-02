Паралимпийцы РФ выиграли суд и получили право выступать под флагом России
02 декабря 2025 в 15:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские паралимпийцы добились в Спортивном арбитражном суде (CAS) признания своего права участвовать в соревнованиях под эгидой FIS с использованием национального флага и исполнением государственного гимна. Об этом сообщается в пресс-релизе.
