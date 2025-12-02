Неожиданный хлопок на перекрестке Заозерного вызвал вопросы у курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители микрорайона Заозерный в Кургане были напуганы громким хлопком, который произошел на перекрестке улиц Фарафонова и Первомайского проспекта. В момент хлопка очевидцы зафиксировали, что часть газовой трубы отломилась. Об этом сообщает tg-канал «Зазик».

«После хлопка часть трубы отпала. Ранее там велись работы, и с соседних улиц поступали жалобы на шум и выбросы из трубы», — сообщили очевидцы.

После хлопка подписчики зафиксировали, что часть трубы отпала Фото: tg-канал «Зазик»

В пресс-службе корреспонденту URA.RU «Газпром газораспределение Курган» подтвердили информацию о том, что на данном участке ведутся работы по запуску новой газовой трубы. Однако у жителей то, что газораспределительная компания не сообщила заранее о планируемых работах, вызвало недоумение и вопросы о причинах отсутствия предупреждений.