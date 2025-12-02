На стойбище Сопочиных в ХМАО можно покататься на банане по зимней тайге (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сургутском районе (ХМАО) на стойбище Сопочиных туристы смогут прокатиться по заснеженной тайге на банане, который цепляют к снегоходу. О новом развлечении представители коренных народов Севера рассказали в соцсетях.

«Наша средняя дочь Яна накопила свои деньги и решилась на покупку банана. Мы не могли упустить возможность и отправились покататься на нем! Прицепили банан к снегоходу и весело покатались, мча по снежным просторам», — говорится в посте во ВКонтакте.

На стойбище в Сургутском районе туристам предлагают необычное развлечение Фото: Олеся Сопочина



