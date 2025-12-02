Логотип РИА URA.RU
Общество

В ЯНАО простились с погибшим бойцом СВО Алексеем Власовым
02 декабря 2025 в 15:42
Прощание состоялось в Губкинском

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Губкинском простились с бойцом специальной военной операции Алексеем Власовым, который погиб во время выполнения боевой задачи. Об этом сообщает мэр города Андрей Бандуренко.

«Сегодня мы проводили в последний путь нашего земляка, Алексея Александровича Власова. Он отдал свою жизнь, выполняя боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции, проявив мужество и самоотверженность», — отметил глава Губкинского.

Ранее на Ямале простились с оператором БПЛА из села Мужи Андреем Лонгортовым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. С ним простились у памятника бойцам, погибшим на полях сражений СВО.

