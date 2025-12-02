В ЯНАО простились с погибшим бойцом СВО

Прощание состоялось в Губкинском Фото: Илья Московец © URA.RU

В Губкинском простились с бойцом специальной военной операции Алексеем Власовым, который погиб во время выполнения боевой задачи. Об этом сообщает мэр города Андрей Бандуренко.

«Сегодня мы проводили в последний путь нашего земляка, Алексея Александровича Власова. Он отдал свою жизнь, выполняя боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции, проявив мужество и самоотверженность», — отметил глава Губкинского.