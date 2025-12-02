Жители немецкого квартала в Челябинске попросили губернатора Текслера ускорить расселение
Расселение «маленькой Германии» начнется с конца 2026 года
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске жители немецкого квартала просят расселить их в течение двух-трех лет. Они опасаются, что переезда им придется ждать еще долго, а дома ветхие, жить в них становится все сложнее. Ускорить расселение они попросили главу региона Алексея Текслера в рамках прямой линии с губернатором.
«Я родился и вырос на улице Дегтярева, буквально в нескольких метрах ходьбы от этих домов. И знаю, какие были перипетии по поводу сохранения немецкого квартала. И жители, которые живут в этих домах, они действительно проголосовали за реновацию, жилые здания старые. Я думаю, с учетом всех формальностей переселение начнется с конца 2026 — начала 2027 года. В то же время сейчас сохранению архитектурной самобытности этой части города уделяется особое внимание», — подчеркнул Текслер.
Сейчас немецкий квартал входит в проект комплексного развития территорий (КРТ). Его снесут, а на территории построят новый крупный микрорайон с соцобъектами. При этом за снос квартала выступают многие его жители. Они утверждают, что в квартирах сложно жить — они разваливаются изнутри.
Жители говорят о том, что дома были построены как временные жилища, и сегодня уже сильно обветшали. Фундаментов у жилых зданий нет, деревянные перекрытия сгнили, в домах — сырость, трубы парят, а зимой холодно.
