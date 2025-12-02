Российских паралимпийцев допустили на соревнования под флагом страны

Суд обязал FIS изменить подход к допуску российских атлетов на международные соревнования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев на решение о недопуске к стартам под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными», — написал Дегтярев в своем telegram-канале. Суд обязал FIS изменить подход к допуску российских атлетов на международные соревнования. Ключевым итогом рассмотрения стала возможность для российских паралимпийцев выступать под национальным флагом и с использованием всех государственных атрибутов. На спортсменов в паралимпийских дисциплинах отныне будут распространяться те же правила, что и на представителей других стран.

Для российских спортсменов, выступающих в олимпийских дисциплинах FIS, CAS подтвердил необходимость соблюдения условий, определенных Международным олимпийским комитетом. Они по-прежнему смогут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе.

Рассмотрению дела предшествовало решение совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда от 21 октября. Тогда FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов, впервые введенное в 2022 году в связи с ситуацией на Украине. За продление ограничения выступили 12 членов совета FIS, против проголосовали 10. После продления санкций российская сторона обжаловала решение FIS в Спортивном арбитражном суде. Истцами выступили Федерация лыжных гонок России, Паралимпийский комитет России, а также 12 российских спортсменов.