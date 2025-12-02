В Магнитогорске будут судить подростка, закинувшего окурок за шиворот малышу
Подросток проходит по уголовной статье
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Магнитогорске будут судить 16-летнего подростка, который в сентябре закинул за шиворот 3-летнему ребенку тлеющий окурок сигареты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя Магнитогорска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство), п.п. „а“, „в “ ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в середине сентября на одном из перекрестков в центре Магнитогорска. Подросток беспричинно забросил тлеющий окурок за шиворот ребенку. В результате малыш получил ожоги, повлекшие легкий вред здоровью.
