В Магнитогорске будут судить подростка, закинувшего окурок за шиворот малышу

В Магнитогорске будут судить 16-летнего подростка, который в сентябре закинул за шиворот 3-летнему ребенку тлеющий окурок сигареты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя Магнитогорска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство), п.п. „а“, „в “ ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.