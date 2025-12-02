Песков раскрыл состав делегации Путина и Уиткоффа
Песков сообщил, что с американской стороны будет два представителя и переводчик
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На грядущей встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стива Уиткоффа будут присутствовать зять американского лидера Джаред Кушнер и переводчик. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет, [кроме Уиткоффа и Кушнера] больше [никого] не будет. Переводчик только», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто будет присутствовать на встрече помимо спецпосланника Трампа. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.
Песков также отметил, что переговоры начнутся после 17:00 по мск. По словам пресс-секретаря президента РФ, они пройдут столько, «сколько потребуется».
Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже на подлете к России. Предполагается, что представитель администрации американского лидера Дональда Трампа привезет в Москву предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Также предполагается, что стороны обсудят формат будущего устройства Украины после возможного заключения мирного соглашения. Подробнее об этом читайте в материале URA.RU.
