Песков раскрыл состав делегации Путина и Уиткоффа

Песков сообщил, что с американской стороны будет два представителя и переводчик Фото: Роман Наумов © URA.RU

На грядущей встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стива Уиткоффа будут присутствовать зять американского лидера Джаред Кушнер и переводчик. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет, [кроме Уиткоффа и Кушнера] больше [никого] не будет. Переводчик только», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто будет присутствовать на встрече помимо спецпосланника Трампа. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.

Песков также отметил, что переговоры начнутся после 17:00 по мск. По словам пресс-секретаря президента РФ, они пройдут столько, «сколько потребуется».

Продолжение после рекламы