Учила Карнавал петь и говорила про особый документ: в какие еще скандалы попадала Лариса Долина

Жители России массово отказываются от посещения концертов певицы Ларисы Долиной. Одновременно с этим один из московских ресторанов убрал со своего сайта и из аккаунтов в социальных сетях анонс новогоднего выступления Долиной. А компания «Бургер Кинг» временно остановила доставку заказов по адресу проживания певицы.

Поводом для начавшегося бойкота стало окончательное оформление возврата Долиной элитной квартиры в Хамовниках. Но это не первый скандал, разгоревшийся вокруг певицы. Уже до этого она конфликтовала с певицей Валей Карнавал, а также открыто заявляла, что ее машину никто не может остановить. Подробнее — в материале URA.RU.

Россияне вспомнили про «особый документ» Долиной

На фоне «отмены» Долиной, пользователи вспомнили старые скандалы вокруг певицы. В сети всплыло архивное интервью с ней в передаче «Сто вопросов взрослому» (Первый канал, 2010 год).

Поводом для критики стал фрагмент, где артистка рассказывает, что сотрудники Госавтоинспекции не останавливают ее машину, потому что у нее есть «особый документ» от руководства ведомства. В этом же фрагменте певица поясняет, что в исключительных случаях ее водитель может нарушить правила дорожного движения, например, если она опаздывает в аэропорт. По словам артистки, за такие эпизоды ни ее, ни водителя не штрафуют.

Пользователи соцсетей усомнились в законности «специального документа». Они стали обсуждать, можно ли инициировать проверку со стороны правоохранительных органов на основании этих признаний.

«Разлучница» и «неприятный человек»

Дополнительное возмущение вызвал другой отрывок из той же передачи. В нем Долина говорит, что ее муж ушел ради нее из семьи, где уже завел ребенка. Артистку называли «разлучницей» и «неприятным человеком». Кроме того пользователи задаются вопросом, почему скандальные заявления не повлекли последствий еще в момент выхода программы в эфир.

Ссора Долиной и Карнавал

Пользователи также вспомнили ролик, где Долина она обвиняет певицу и блогершу Валю Карнавал в том, что та не попадает в ноты во время исполнения песни. Тогда они вместе были гостями «Музыкалити», которое вел Максим Галкин (признан в России иностранным агентом).

«Есть профессия певца. Певец должен петь чисто, по крайней мере. Вот ты сейчас спела очень простую распевку, ты вообще ни в одну ноту не попала! Я про это и говорю! Ты же хочешь завоевать какую-то признательность, любовь?» — говорила Долин .

«Про пижаму вам рассказать, про тапочки?»

Кроме того, не стоит забывать и о скандале Долиной с журналисткой. В 2024 году певица резко отреагировала на вопрос журналистки о том, какие вещи она всегда берет с собой. Артистка сочла тему некорректной и ответила: «Вы знаете, это очень интимный вопрос, почему я должна отвечать на него?! Про пижаму вам рассказать, про тапочки?»

По мнению Долиной, заданный представительницей прессы вопрос не представлял интереса. Когда журналистка попыталась уточнить формулировку, певица оборвала ее словами: «Вы только что разговаривали со мной».

Российский стилист поделился печальным опытом работы с Долиной

На фоне «отмены» певицы российский стилист Никита Карстен рассказал о творческой фотосессии с Долиной. По его словам, после работы с ней он так и не получил обещанные фото и видео, хотя образы, которые он собирал для певицы, используются в ее проектах

Карстен пояснил, что участие в съемке строилось на бартере: он подбирал наряды для Долиной, а взамен должен был получить материалы для портфолио. Однако уже на площадке, по его словам, возникли сложности с организацией работы. «Я как раз возвращался из Питера, и мне написали, что Ларисе Александровне срочно нужны фотографии для соцсетей, для баннеров, для концертов, для обложек песен. И я сказал, что прям впритык приезжаю к съемке, поэтому, естественно, я как минимум потратился на свою помощницу, потому что любой выезд стоит денег. Плюс ко всему просил отправить вещи большое количество брендов, не только тех, что находятся в Москве», — завил он журналистам.

По словам стилиста, с самого начала процесса ему фактически не дали полноценно поработать с артисткой: подойти к Долиной, чтобы собрать и поправить образы, не позволили. Несмотря на это, певицу отсняли в шести комплектах одежды вместо изначально оговоренных двух-трех. Один из нарядов был использован в сюжете для телевидения о самой фотосессии.

Карстен отметил, что смог сделать для личного портфолио только несколько кадров на смартфон, так как был занят подбором вещей. Позднее, когда он запросил у фотографа фото и видео, ему ответили, что Долина «запретила все публиковать». Стилист предположил, что певице не понравился результат, однако спустя время снимки с его образами пошли в афиши и на обложки песни. Карстен добавил, что сначала не решался публично говорить о конфликте, так как считал, что для молодого специалиста подобные ситуации «стыдно выносить наружу».

Квартирное дело Долиной

В 2024 году Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Покупателем квартиры выступила 34‑летняя одинокая мать Полина Лурье.

Позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Артистка была уверена, что участвует в некой «спецоперации» правоохранительных органов, направленной на задержание преступников, и считала, что сделка носит формальный характер и проходит под контролем полиции.

После певица обратилась в суд. 28 марта 2025 года Хамовнический районный суд Москвы восстановил за ней право собственности на элитный объект недвижимости. В ответ Лурье подала встречный иск, утверждая, что сделка была действительной и подлинной. Однако 27 ноября Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение, в результате которого Лурье лишилась и квартиры, и 112 млн рублей.

На следующий день, 28 ноября, Балашихинский городской суд Московской области окончательно постановил вернуть спорную недвижимость артистке. Кроме того, курьеры Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев, которые, согласно материалам дела, действуя совместно, похитили у певицы свыше 175 млн рублей и лишили ее права на квартиру стоимостью более 138 млн рублей, были приговорены к различным мерам наказания и штрафам.