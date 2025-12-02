В Раде вспыхнули беспорядки, депутаты требуют отставки правительства

Депутаты фракции «Европейская солидарность» потребовали отставки правительства во время заседания в Верховной Раде Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Верховной раде Украины вспыхнули беспорядки: часть народных депутатов заблокировала президиум и трибуну, требуя отставки правительства. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, из ‑за акции протеста председатель парламента Руслан Стефанчук прервал пленарное заседание в Киеве.

«Рада совет заблокирован, с криками „правительство прочь!“ Заседание сейчас будет закрыто. „Европейская солидарность“ блокирует трибуну, требуем отставку правительства. Вокруг Стефанчука кричат „правительство прочь“», — написал Железняк в своем telegram-канале.

По данным депутата, блокировку инициировали представители фракции «Европейская солидарность», которая связана с экс-президентом Петром Порошенко (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом). Они заняли трибуну и окружили кресло спикера, что фактически остановило работу парламента и рассмотрение повестки дня. После этого Стефанчук объявил перерыв в заседании.

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко предупредил, что на Украине может остановиться работа правительства (шатдаун) из-за того, что вовремя не был принят государственный бюджет на 2026 год. По его словам, кризис возник из-за управленческого хаоса, конфликтов внутри правящей коалиции и отсутствия единого согласованного проекта бюджета.