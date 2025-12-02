В Кремле допустили затяжные переговоры с Уиткоффом
Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут по времени столько, сколько потребуется, подчеркнул Дмитрий Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным будет длиться столько, сколько потребуется. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, допустив, что переговоры могут затянуться.
«Сколько потребуется», — коротко ответил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о продолжительности предстоящей беседы. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Уиткофф 2 декабря вылетел в Москву для обсуждения с Путиным мирного урегулирования конфликта на Украине. Помимо спецпосланника президента США Дональда Трампа также будут присутствовать зять американского лидера Джаред Кушнер и переводчик.
