Кремль — URA.RU: разговоры об изъятии российских активов похожи на большую авантюру
Дмитрий Песков напомнил европейцам о том, что приключается с их деньгами на Украине
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Кремль согласен с тем, что разговоры об изътии российских активов походят на большую авантюру. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, внушает ли оптимизм позиция главы МИД Бельгии Максима Прево, призвавшего Запад отказаться от подобных шагов по отношению к Москве.
«Оптимизма она не внушает, но мы согласны с министром, за исключением того, что нужно продолжить финансировать Украину. Здесь просто хочется напомнить европейцам, что приключается с их деньгами на Украине. А так в целом действительно все это походит на большую авантюру», — заявил Песков.
Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево призвал отказаться от изъятия российских активов. Он назвал это авантюрой и предложил финансировать Киев с помощью «классического общеевропейского займа».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.