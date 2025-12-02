Аномальная погода сорвала ледовое шоу со звездами в Екатеринбурге
Точная дата открытия катка станет известна чуть позже
В Екатеринбурге из-за теплой погоды перенесли открытие «Катка на площади». На шоу должны были приехать именитые фигуристы — Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Алексей Ягудин. Предварительно запуск ледовой площадки пройдет после 19-20 декабря.
«Мы до последнего верили в чудо, но оно в этот раз задерживается. Открытие катка 12 декабря, к сожалению, переносится. Мы внимательно следили за прогнозом погоды и надеялись на морозы, но последние недели так и не дали нам стабильной минусовой температуры», — сообщили создатели катка.
Они пояснили, что для качественного льда нужна двухнедельная непрерывная заливка площадки водой, а столбик термометра должен колебаться от -5 до -15 градусов. Пока же на место будущего катка завезли более 1400 кубометров песка и отсева, чтобы заменить снежный слой, который требуется по технологии, поработали над декором и освещением.
«Мы все еще надеемся открыть каток после 19-20 декабря, если погода наконец вспомнит, что на календаре зима. Но точная дата будет понятна в процессе заливки. А вот гала-шоу придется перенести: фигуристы не смогут перестроить график (в том числе из-за ежегодного Чемпионата России по фигурному катанию), а проводить выступление без льда нельзя. Постараемся провести красивое и яркое шоу в один из дней работы катка», — говорится в сообщении.
