В Совфеде готовятся принять меры против пенсионерок, мошенничающих с продажей квартир
В Госдуме тема «бабушкиных схем» с квартирами уже вынесена на обсуждение
В Совете Федерации намерены заняться проблемой «бабушкиных схем» с жильем, из ‑за которых рискуют лишиться собственности добросовестные покупатели квартир. Сенаторы видят свою задачу в устранении законодательных «дыр», которыми пользуются мошенники. Об этом в беседе с URA.RU сообщил председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
«У нас зачастую закон, который прописан в гражданском праве, противоречит тому, какой прописан в уголовном, и так далее. И в этом вся проблема. Жулики пользуются теми нестыковками, которые в нашем законодательстве существуют», — рассказал Артамонов журналисту URA.RU. Он считает, что ключ к решению проблемы — в качестве законов, а не только в усилении наказаний. «Законы, которые мы принимаем, должны быть прямого действия, без всяких вот законных актов. И должны быть транспарентными. Как говорят сейчас, я переведу на русский — прозрачными. Вот, и тогда все будет в порядке», — заявил парламентарий.
В Госдуме тема «бабушкиных схем» с квартирами уже вынесена на обсуждение: там готовится круглый стол с участием депутатов, представителей правоприменительных органов и экспертного сообщества. «Будет (круглый стол). Мы присоединимся. Что нам, если они (в Госдуме) будут проводить, мы свой, может быть, и не будем», — сказал Артамонов. Вместе с тем он не исключил, что Совфед дополнительно обсудит проблематику на своих площадках, если это потребуется.
Классический сценарий «бабушкиной схемы» выглядит так: пенсионерка (или пенсионер) продает квартиру, сделка регистрируется, покупатель заселяется. Спустя время родственники или сама продавшая сторона заявляют о якобы имевшем место обмане, принуждении, недееспособности или заблуждении. Начинаются суды, которые могут завершиться признанием сделки недействительной.
Схема стала популярной на фоне истории с реализацией квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной в Хамовниках. Певица, став жертвой мошенников, продала свою недвижимость за 112 млн рублей, после чего передала злоумышленникам как вырученные средства, так и личные сбережения. Судебные инстанции в итоге приняли решение в пользу Ларисы Долиной и постановили вернуть ей квартиру. В результате покупатель — 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье — осталась без жилья и без уплаченных денег.
