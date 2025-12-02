Депутат ГД Останина обратилась в Верховный суд из-за «схемы Долиной»
Судебные решения должны быть одинаковыми для всех, независимо от статуса человека в обществе
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Верховный суд направили обращения министру юстиции с просьбой дать разъяснения судам нижестоящей инстанции по случаям с продажей квартир, которые через суд бабушки снова возвращают себе. Такое обращение направили глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина с депутатом Госдумы Алексеем Корниенко.
«Людей просто возмутила несправедливость и вот это избирательное, так сказать, отношение судов — это недопустимо», — заявила Останина RTVI. Она добавила, что судебные решения должны быть одинаковыми для всех, независимо от статуса человека в обществе.
Проблема в ситуации со «схемой Долиной», не в артистке, а в прецеденте избирательного правосудия. Сейчас суды выносят разные решения по квартирам в историях с бабушками.
Скандал вокруг «эффекта Долиной» разгорелся после того, как певица через суд вернула элитную квартиру в Хамовниках, которую у нее ранее приобрела не связанная с мошенниками покупательница. Этот случай вызвал волну негодования и опасения за сделки с «бабушкиными» квартирами. На фоне споров о решении суда депутат Сергей Гаврилов призвал Верховный суд пересмотреть дело, а Виталий Милонов предложил амнистию для пожилых, ставших жертвами подобных схем. А в парламенте выступили с инициативой ввести механизм залогового удержания недвижимости у покупателя в случаях, когда сделка аннулируется судом из-за действий мошенников в отношении продавца.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.