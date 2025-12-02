Депутат ГД Останина обратилась в Верховный суд из-за «схемы Долиной»

Судебные решения должны быть одинаковыми для всех, независимо от статуса человека в обществе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Верховный суд направили обращения министру юстиции с просьбой дать разъяснения судам нижестоящей инстанции по случаям с продажей квартир, которые через суд бабушки снова возвращают себе. Такое обращение направили глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина с депутатом Госдумы Алексеем Корниенко.

«Людей просто возмутила несправедливость и вот это избирательное, так сказать, отношение судов — это недопустимо», — заявила Останина RTVI. Она добавила, что судебные решения должны быть одинаковыми для всех, независимо от статуса человека в обществе.

Проблема в ситуации со «схемой Долиной», не в артистке, а в прецеденте избирательного правосудия. Сейчас суды выносят разные решения по квартирам в историях с бабушками.

Продолжение после рекламы