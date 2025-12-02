Фонд оказал содействие центру «Авангард» в проведении областных военно-спортивных соревнований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Калачево (Челябинская область) на территории стрелкового клуба «Виктория» прошли военно-патриотические соревнования для школьников «Граница на замке». Центру «Авангард» в проведении турнира помог благотворительный фонд «Объединение.РФ», сообщили в пресс-службе организации.

«В ходе подобных соревнований ребята развивают не только физическую выносливость и смелость, но и укрепляют знания по истории, военному делу и безопасности жизнедеятельности», — отметил координатор патриотических проектов фонда, ветеран СВО Алексей Рожков. Он выступил перед школьниками с напутственными пожеланиями.

В состязаниях участвовали 135 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Победители и призеры получили памятные подарки от фонда «Объединение.РФ», а также награды от центра «Авангард» и Пограничного управления ФСБ России по региону.

