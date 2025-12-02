Главным режиссером Театра-Театра в Перми стал Марк Букин
Главного режиссера в ТТ не было с 2019 года
В Пермском академическом Театре-Театре назначили главного режиссера. Им стал Марк Букин, поставивший в этом сезоне спектакль «Идиот» (18+) по мотивам романа Федора Достоевского.
Информацию о назначении Букин подтвердил URA.RU. Но от дальнейших комментариев воздержался, сославшись на занятость. Издание «Новый компаньон» отмечает, что должность главного режиссера ТТ была вакантна с 2019 года. Тогда с поста ушел Владимир Гурфинкель.
Назначение Марка Букина на должность главного режиссера произошло на фоне решения суда, который постановил уволить худрука ТТ Бориса Мильграма. Тому прокуратура вменила несоблюдение антикоррупционного законодательства при заключении контрактов с режиссером Александром Пронькиным, который женат на дочери Мильграма.
Марк Букин родился в Приморском крае. Он в 2015 году окончил Дальневосточную государственную академию искусств по специальности актер драматического театра и кино. Режиссуре обучался в Московском институте современного искусства, который закончил в 2021 году. Там его наставником был художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм. В ТТ Букин служил с 2016 года актером, а с 2021 года режиссером.
