В Кремле ответили на вопрос URA.RU о провокации Литвы против Белоруссии
Дмитрий Песков посоветовал обратиться к военным по инциденту с БПЛА в Белоруссии
Фото: Роман Наумов © URA.RU
По инциденту с литовским беспилотником в Белоруссии лучше обратиться к военным. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о реакции Кремля на провокацию Вильнюса.
«Здесь я точными данными не располагаю. Здесь все-таки лучше у военных (уточнить. — прим. ред.), они знают, наверное, детали. Я не располагаю данными, поэтому не стал бы ничего говорить», — сказал Песков.
Литовский беспилотник 1 декабря незаконно вторгся в воздушное пространство Белоруссии. Аппарат был оборудован видеокамерой с возможностью сбора разведданных. Кроме того, был произведен сброс экстремистской печатной продукции.
