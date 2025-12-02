Логотип РИА URA.RU
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о провокации Литвы против Белоруссии

Песков посоветовал обратиться к военным по инциденту с БПЛА Литвы в Белоруссии
02 декабря 2025 в 15:55
Дмитрий Песков посоветовал обратиться к военным по инциденту с БПЛА в Белоруссии

Фото: Роман Наумов © URA.RU

По инциденту с литовским беспилотником в Белоруссии лучше обратиться к военным. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о реакции Кремля на провокацию Вильнюса.

«Здесь я точными данными не располагаю. Здесь все-таки лучше у военных (уточнить. — прим. ред.), они знают, наверное, детали. Я не располагаю данными, поэтому не стал бы ничего говорить», — сказал Песков.

Литовский беспилотник 1 декабря незаконно вторгся в воздушное пространство Белоруссии. Аппарат был оборудован видеокамерой с возможностью сбора разведданных. Кроме того, был произведен сброс экстремистской печатной продукции.

