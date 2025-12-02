В Ноябрьске до конца года появится еще несколько теплых остановок
Благодаря новым павильонам количество теплых остановок в городе достигло 54 единиц
Фото: Илья Московец © URA.RU
Шесть теплых остановочных павильонов установят на отремонтированных участках улицы Советской в Ноябрьске (ЯНАО) до конца декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сегодня специалисты подключают к сетям остановки у рынка „Север“. В ближайшие дни будет завершен монтаж двух павильонов у Музейного центра, затем в районе „Общественного центра 1“», — отмечено в сообщении мэрии.
Теплые остановки оснащены USB-портами для зарядки устройств местных жителей, а также табло с расписанием движения общественного транспорта. Для безопасности в павильонах функционируют камеры видеонаблюдения.
Всего в Ноябрьске сейчас действует 54 теплых остановочных павильона. При этом 16 из них власти организовали в 2025 году.
Ранее жители Ноябрьска жаловались, что не могут пользоваться теплыми остановками в период холодов, так как уже установленные павильоны оставались закрытыми на время монтажа систем видеонаблюдения для снижения числа актов вандализма. Всего за последние годы на Ямале организовано более 300 теплых остановок, из них 27 появились в 2025 году.
