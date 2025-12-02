В Ноябрьске до конца года появится еще несколько теплых остановок

Благодаря новым павильонам количество теплых остановок в городе достигло 54 единиц Фото: Илья Московец © URA.RU

Шесть теплых остановочных павильонов установят на отремонтированных участках улицы Советской в Ноябрьске (ЯНАО) до конца декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сегодня специалисты подключают к сетям остановки у рынка „Север“. В ближайшие дни будет завершен монтаж двух павильонов у Музейного центра, затем в районе „Общественного центра 1“», — отмечено в сообщении мэрии.

Теплые остановки оснащены USB-портами для зарядки устройств местных жителей, а также табло с расписанием движения общественного транспорта. Для безопасности в павильонах функционируют камеры видеонаблюдения.

Продолжение после рекламы

Всего в Ноябрьске сейчас действует 54 теплых остановочных павильона. При этом 16 из них власти организовали в 2025 году.