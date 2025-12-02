Отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики отремонтировали и оснастили в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обновленное отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики открылось в Курганском областном онкологическом диспансере. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. На ремонт, расширение площадей и оснащение современным оборудованием из областного бюджета направили около 6 млн рублей.

«Мы привели отделение в надлежащий вид. Созданы хорошие условия. Ремонт проведен в установленные сроки, поэтому сейчас, коллеги, все зависит от вас, потому что цель была — улучшить качество обслуживания пациентов», — сказала заместитель губернатора по социальной политике Курганской области Наталья Кирилова, обращаясь к сотрудникам отделения.

















В правительстве региона уточнили, что обновление отделения позволит выявлять на ранних стадиях онкологические и неонкологические заболевания и оперативно направлять пациентов на дальнейшее специализированное лечение. В отделении уже внедрен метод криобиопсии, который сегодня используют лишь в семи медицинских организациях страны.

