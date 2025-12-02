В Кургане открылось обновленное отделение онкодиагностики. Фото
Отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики отремонтировали и оснастили в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Обновленное отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики открылось в Курганском областном онкологическом диспансере. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. На ремонт, расширение площадей и оснащение современным оборудованием из областного бюджета направили около 6 млн рублей.
«Мы привели отделение в надлежащий вид. Созданы хорошие условия. Ремонт проведен в установленные сроки, поэтому сейчас, коллеги, все зависит от вас, потому что цель была — улучшить качество обслуживания пациентов», — сказала заместитель губернатора по социальной политике Курганской области Наталья Кирилова, обращаясь к сотрудникам отделения.
Обновленное отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики открыли в онкодиспансере Кургана
В правительстве региона уточнили, что обновление отделения позволит выявлять на ранних стадиях онкологические и неонкологические заболевания и оперативно направлять пациентов на дальнейшее специализированное лечение. В отделении уже внедрен метод криобиопсии, который сегодня используют лишь в семи медицинских организациях страны.
Кроме того, здесь теперь выполняют широкий спектр высокотехнологичных эндоскопических манипуляций. В их числе хромоскопия, ацетохромоскопия, увеличительная эндоскопия, эндосонография, малотравматичные органосохраняющие операции, в том числе на органах дыхания, а также стентирование при опухолях. Заведующий отделением внутрипросветной эндоскопической диагностики, онколог Юлия Верходлиб отметила, что реконструкция стала важным этапом развития эндоскопической службы, которой в 2026 году исполнится 30 лет. Современные площади для отделения стали доступны после запуска нового хирургического корпуса онкодиспансера.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!