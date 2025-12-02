Госдума ужесточила контроль за деньгами причастных к экстремизму
По новому законопроекту будут приостанавливаться операции лиц, находящихся в розыске
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Финансовые операции лиц, которые подозреваются в причастности к экстремистской деятельности или терроризму будут на особом ужесточенном контроле. Соответствующий законопроект приняла Госдума РФ.
«Новый закон наделяет правительство правом определить виды иного дохода, который граждане, включенные в соответствующий перечень [в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму], смогут расходовать аналогичным образом для обеспечения жизнедеятельности. Причем такие финансовые операции они обязаны будут согласовывать с Росфинмониторингом», — пишет «РИА Новости». Будут приостанавливаться операции лиц, которые находятся в розыске, которых подозревают в причастности к диверсионной деятельности. В день опубликования закона он вступит в силу.
Ранее Госдума приняла закон, согласно которому будут ужесточаться наказание за вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую деятельность. За подобные правонарушения будет грозить наказание до пожизненного заключения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность защиты детей от подобных провонарушений.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.