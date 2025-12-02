Госдума ужесточила контроль за деньгами причастных к экстремизму

«Новый закон наделяет правительство правом определить виды иного дохода, который граждане, включенные в соответствующий перечень [в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму], смогут расходовать аналогичным образом для обеспечения жизнедеятельности. Причем такие финансовые операции они обязаны будут согласовывать с Росфинмониторингом», — пишет «РИА Новости». Будут приостанавливаться операции лиц, которые находятся в розыске, которых подозревают в причастности к диверсионной деятельности. В день опубликования закона он вступит в силу.