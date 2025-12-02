В Тюменской области может смениться детский омбудсмен. Инсайд
Андрей Степанов может покинуть должность детского омбудсмена в ближайшее время
В Тюменской области может смениться детский уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов. По данным источников URA.RU, омбудсмен в ближайшее время перейдет на другую работу.
«Перестановки могут случиться сразу после Нового года», — отмечает собеседник. По его словам, на должность претендует чиновник из правительства региона. Фамилия не называется.
Андрей Степанов сказал URA.RU, что «пока об этом не знает». Чиновник работал детским омбудсменом 10 лет. До этого возглавлял департамент образования Тюмени.
