Андрей Степанов может покинуть должность детского омбудсмена в ближайшее время Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области может смениться детский уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов. По данным источников URA.RU, омбудсмен в ближайшее время перейдет на другую работу.

«Перестановки могут случиться сразу после Нового года», — отмечает собеседник. По его словам, на должность претендует чиновник из правительства региона. Фамилия не называется.