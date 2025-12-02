Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области может смениться детский омбудсмен. Инсайд

02 декабря 2025 в 18:20
Андрей Степанов может покинуть должность детского омбудсмена в ближайшее время

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области может смениться детский уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов. По данным источников URA.RU, омбудсмен в ближайшее время перейдет на другую работу.

«Перестановки могут случиться сразу после Нового года», — отмечает собеседник. По его словам, на должность претендует чиновник из правительства региона. Фамилия не называется.

Андрей Степанов сказал URA.RU, что «пока об этом не знает». Чиновник работал детским омбудсменом 10 лет. До этого возглавлял департамент образования Тюмени.

