Пермский пожарный Максим Акентьев вышел в финал популярного экстрим-шоу
В решающем этапе проекта он выступит в одной команде с еще одним пермским пожарным — Матвеем Ячным
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Сотрудник ГУ МЧС по Пермскому краю Максим Акентьев вышел в финал экстремального шоу-испытания «Победители» (16+). В решающем этапе проекта он выступит в одной команде с еще одним пермским пожарным — Матвеем Ячным. Телепроект выходит в эфир на телеканале «РЕН ТВ».
«Формат состоит из семи выпусков и суперфинала. В каждом выпуске из 15 участников отбирают троих сильнейших, которые получают право продолжить борьбу в финале, присоединяясь к командам наставников. Участникам гарантирован приз в размере 3 млн рублей, а также возможность побороться за главный трофей — квартиру в Москве», — говорится в описании проекта на сайте телеканала.
Героями проекта становятся представители самых разных профессий: от бойцов спецподразделений до медиков и педагогов. Ведущим шоу выступает ветеран спецназа Сергей Бадюк — мастер спорта по рукопашному бою, гиревому спорту, тхэквондо, жиму лежа, армлифтингу и карате-секан. Финальный выпуск шоу с участием пермяка планируется к показу на телеканале в конце декабря.
