Пермский пожарный Максим Акентьев вышел в финал популярного экстрим-шоу

В решающем этапе проекта он выступит в одной команде с еще одним пермским пожарным — Матвеем Ячным Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сотрудник ГУ МЧС по Пермскому краю Максим Акентьев вышел в финал экстремального шоу-испытания «Победители» (16+). В решающем этапе проекта он выступит в одной команде с еще одним пермским пожарным — Матвеем Ячным. Телепроект выходит в эфир на телеканале «РЕН ТВ».

«Формат состоит из семи выпусков и суперфинала. В каждом выпуске из 15 участников отбирают троих сильнейших, которые получают право продолжить борьбу в финале, присоединяясь к командам наставников. Участникам гарантирован приз в размере 3 млн рублей, а также возможность побороться за главный трофей — квартиру в Москве», — говорится в описании проекта на сайте телеканала.