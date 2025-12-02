В Челябинской области прошла прямая линия губернатора: о чем жители спросили Алексея Текслера

Прямая линия в эом году длилась чуть более трех часов Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинской области сегодня прошла ежегодная прямая линия губернатора Алексея Текслера. Она продлилась чуть более трех часов. С жителями региона губернатор поговорил о модернизации ЖКХ, дорогах, трудоустройстве участников СВО, ответил на вопросы, касающиеся мемориала «Скорбящие матери» в Челябинске и утверждении нового Генплана в Чебаркуле. Прямая линия наглядно показала, какой большой объем работы в регионе уже проделан, уверен политолог Александр Мельников. Подробнее — на URA.RU.

«ЖКХ — недолюбленная тема»

По общему числу поступивших вопросов на первом месте оказалась тема жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В последний год в Челябинской области ей уделяется самое пристальное внимание, подчеркнул Текслер. «ЖКХ — недолюбленная тема с начала 90-х, поэтому мы решили в регионе запустить программу „Большой ремонт 74“, направленную на реконструкцию, ремонт, модернизацию ЖКХ», — сообщил Текслер.

Первые итоги программы «Большой ремонт 74» - все муниципалитеты получили паспорта готовности к зиме





Благодаря программе 41 муниципалитет Челябинской области вовремя получили паспорта готовности к зиме — до 15 ноября. Еще два муниципальных образования — сейчас.

Один из вопросов по теме ЖКХ поступил от семьи Гузовых, которые стали победителями конкурса «Семья года» в номинации «Хранители традиций». В их квартире в Металлургическом районе Челябинска находится музей их же семьи. Но подвал затоплен и в квартире влажно. Решить проблему с УК «Доверие» не получается уже больше полугода. Текслер поручил Госжилинспекции оперативно разобраться с ситуацией. «Музей семьи — это так необычно. Буду проситься в гости. Уверен, что к моему приезду проблема будет решена», — сообщил губернатор.

Дороги

Тема дорог и их качества также вошла в число самых популярных. Житель Магнитогорска рассказал, что в городе капитально отремонтировали улицу Радужную, но она упирается в Карла Маркса и, по факту, является тупиковой. В планах продолжить Радужную до Пети Калмыкова и сделать на пересечении Радужной и Карла Маркса перекресток, рассказал горожанину Текслер. «Проект будет реализован уже в следующем году. Прощу главу Магнитогорска обеспечить временный проезд жителям, хотя бы в виде щебеночной дороги», — подчеркнул он.

С подрядчиком, который работал на Кашириных, были проблемы, но сейчас вопрос решен





Жители Челябинска задали вопросы, касающиеся реконструкции улицы Братьев Кашириных от Молодогвардейцев до Северо-Крымской. Работающий там подрядчик затянул сроки сдачи объекта. «Да, там были определенные сложности. Были вопросы к подрядчику, который в ось не попал. Но все эти вопросы решаются. В следующем году этот объект (речь идет о реконструкции улицы Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Чичерина — прим. URA.RU) будет завершен», — добавил Текслер.

СВО

Другой важной темой прямой линии Текслера стала поддержка участников спецоперации и их семей. Участник СВО Антон Андрианов из зала поинтересовался, какие меры поддержки и занятости предусмотрены в Челябинской области для бойцов СВО, получивших увечья на фронте. Аналогичный вопрос по телефону задал еще один участник СВО, который потерял половину стопы, имеет рабочую группу инвалидности, но не может никуда устроиться.

Альфида Амирова потеряла на СВО сыновей, но не опустила руки, а продолжает активную деятельность





Текслер поручил индивидуально проработать эти темы. И в целом, вопросы занятости ребят, которые возвращаются из зоны проведения спецоперации, сейчас являются ключевыми, подчеркнул Текслер. «Это важнейшая мера социальной адаптации. Еще в прошлом году подписали с „Союзом промышленников и предпринимателей“ соглашение о приоритетном приеме на работу тех, кто возвращается из зоны СВО. Сейчас думаем над законом о квотировании, чтобы уже законом Челябинской области обязать работодателей принимать бойцов специальной военной операции», — сказал губернатор.

В ходе прямой линии произошла совершенно трогательная ситуация — Текслер спустился в зал, чтобы обнять маму двух погибших героев СВО Альфиду Амирову из Кунашака. «Низкий Вам поклон», — сказал губернатор женщине, которая потеряла двоих сыновей.





Альфида Амирова приехала на прямую линию, чтобы попросить помощи в с ремонтом в детском лагере имени Баймурзина, где отдыхают, в том числе дети участников СВО. Текслер дал прямое поручение главе муниципального округа и министерства образования и науки подключиться к решению проблемы.

Бойцы отряда «Оберег» попросили о поддержке в установке памятной стелы. «У нас во всех муниципалитетах открываются памятники и памятные места, посвященные участникам специальной военной операции. В планах сделать большой мемориал в саду Победы, где мы увековечим имена всех погибших героев», — сказал глава Челябинской области.

Челябинск

Большой блок вопросов касался областного центра. Жительница Тракторозаводского района попросила помочь с благоустройством тротуара по улице Мамина, 27а, по которому дети идут в садик и школу. Из-за постоянных ремонтов трубопровода дорога грязная и в ямах.

Другой вопрос касался мемориала «Скорбящие матери». Видеообращение к челябинскому губернатору записал Денис Луценко из Москвы, внук Героя Советского союза. Мужчина поинтересовался, когда закончится реконструкция мемориала. «Не могу попасть на могилу к деду», — пожаловался Луценко.

Монумент к посещению открыт, работы на мемориале подходят к концу





Глава Челябинска Алексей Лошкин сообщил, что монумент открыт и доступен к посещению. «Что касается мемориальной части, осталось уложить порядка 100 квадратных метров плитки», — добавил мэр.

Текслер поручил Лошкину взять на личный контроль строительство инфраструктуры в поселке Развязка, где находится 31 жилой дом. Застройка района ведется неравномерно. Строительные машины постоянно разбивают новый асфальт. «У меня просьба. С заявителями проведите встречу, пообщайтесь. Определите планы развития и потом их нужно выполнить», — отметил Текслер.

«Немецкий квартал» в Челябинске попал под программу КРТ





Жители Металлургического района задали вопрос о «Немецком городке». Сами дома по Социалистической улице были построены в 1944-1946 годах немецкими, итальянскими, финскими рабочими, высланными на Урал в начале Великой Отечественной войны. Территория попала в программу комплексного развития (КРТ), но жители домов переживают, что она затянется на 7-15 лет.

Текслер пообещал, что расселение начнется в 2026-2027 годах. Будущего застройщика попросят максимально сохранить самобытную архитектуру этой части города.

Мнение политолога Мельникова

«Прямая линия с губернатором» наглядно проявила не столько локальные проблемы, сколько большой объем уже проделанной в регионе работы по разным направлениям, сообщил URA.RU политолог Александр Мельников. «Ни одной скандальной „бомбы“ не разорвалось. Из прозвучавших обращений немалая часть касалась уточняющих вопросов, просьб поддержать конкретную инициативу, а большинство проблемных историй касались действительно локальных ситуаций, зачастую уже близких к решению. Показательно и то, что в ходе „прямой линии“ практически никто из министров и мэров не попал под удар. Ближе всех оказался к этому глава Чебаркуля Михаил Панарин из-за неутвержденного до сих пор нового Генплана города», — сообщил URA.RU Мельников.

Панарин и Текслер в марте 2025 года во время визита губернатора в Чебаркуль




