Володин: в России ужесточили борьбу с финансированием терроризма
02 декабря 2025 в 16:03
Принят закон, направленный на пресечение финансирования терроризма. В соответствии с принятым законом на кредитные организации возлагается обязанность приостанавливать операции по счетам лиц, причастных к экстремизму и терроризму, после получения соответствующей информации от Росфинмониторинга. Указанные меры призваны обеспечить защиту Российской Федерации и безопасность ее граждан, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
