Володин разъяснил детали нового закона против финансирования терроризма
Володин заявил, что в России были зафиксированы случаи, когда социальные выплаты использовались для финансирования терроризма
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Новый закон, направленный против финансирования терроризма и экстремизма в России, лишит причастных лиц возможности распоряжаться денежными средствами. Банки будут обязаны приостанавливать операции их счетам после получения соответствующих сведений от Росфинмониторинга. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Принятым законом на банки возлагается обязанность приостанавливать операции по счетам лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, после получения от Росфинмониторинга соответствующей информации», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что такие же меры будут действовать по решению суда в отношении тех, кого признали замешанными в диверсиях. Получить деньги со своих счетов эти лица смогут только с разрешения Росфинмониторинга.
Володин объяснил, что закон принят из ‑за случаев, когда социальные выплаты использовались для финансирования терроризма. По данным правоохранительных органов, такие факты выявляли даже среди лиц, находящихся в розыске. На конец октября 2024 года в розыске по делам, связанным с экстремизмом и терроризмом, находились 4899 человек. Председатель Госдумы заявил, что использование государственных пособий, пенсий, стипендий и других выплат для поддержки запрещенной деятельности недопустимо и должно пресекаться.
Он напомнил, что с 2001 года в стране действует реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Включение в этот список означает запрет на выезд из России, ограничения на распоряжение имуществом, а также блокировку всех банковских счетов. Разрешены только операции, необходимые для жизнеобеспечения: получение пособий, стипендий, пенсий и других обязательных выплат. Теперь, после принятия нового закона, банки должны будут сразу останавливать любые другие операции по таким счетам, как только получат информацию от Росфинмониторинга. Разморозить средства можно будет только по письменному заявлению и после отдельного решения ведомства.
