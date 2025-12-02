Володин разъяснил детали нового закона против финансирования терроризма

Володин заявил, что в России были зафиксированы случаи, когда социальные выплаты использовались для финансирования терроризма Фото: Роман Наумов © URA.RU

Новый закон, направленный против финансирования терроризма и экстремизма в России, лишит причастных лиц возможности распоряжаться денежными средствами. Банки будут обязаны приостанавливать операции их счетам после получения соответствующих сведений от Росфинмониторинга. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятым законом на банки возлагается обязанность приостанавливать операции по счетам лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, после получения от Росфинмониторинга соответствующей информации», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что такие же меры будут действовать по решению суда в отношении тех, кого признали замешанными в диверсиях. Получить деньги со своих счетов эти лица смогут только с разрешения Росфинмониторинга.

Володин объяснил, что закон принят из ‑за случаев, когда социальные выплаты использовались для финансирования терроризма. По данным правоохранительных органов, такие факты выявляли даже среди лиц, находящихся в розыске. На конец октября 2024 года в розыске по делам, связанным с экстремизмом и терроризмом, находились 4899 человек. Председатель Госдумы заявил, что использование государственных пособий, пенсий, стипендий и других выплат для поддержки запрещенной деятельности недопустимо и должно пресекаться.

